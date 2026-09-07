Igor Tolic Ungkap Kunci Kemenangan Persib atas PSM Makassar

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kemenangan Persib Bandung atas PSM Makassar 3 - 1 harus diraih dengan kerja keras sejak menit pertama pertandingan dimulai.

Bertindak sebagai tuan rumah, Persib justru harus kebobolan lebih awal dari skema serangan balik yang cepat dari kubu lawan. Babak pertama, pasukan Maung Bandung itu tertinggal 0 - 1.

Masuk paruh kedua anak asuh Igor Tolic berhasil membalikkan kedudukan sampai akhirnya unggul 3 - 1. Mereka mencetak tiga gol dari tandukan Patricio Matricardi (48') dan tendangan jarak jauh Balsa Sekulic (51') serta Uilliam Barros (82').

Baca Juga: PSM Kritik Kualitas Lapangan Stadion GBLA Bandung

Persib terselamatkan dari kekalahan dan Igor mengakui di babak pertama permainan anak didiknya tidak sesuai harapan.

"Babak pertama sedikit berantakan. Saya harus memuji para pemain karena tidak mudah untuk bermain. Pertandingan pertama selalu sulit. Namun kami sendiri yang membuatnya tidak mudah. Kami membuat lawan menjadi sangat kompak," kata Igor, Senin (7/9/2026).

Di babak kedua, Igor melakukan pergantian pemain dengan memasukkan Balsa Sekulic. Sampai akhirnya gol pertama Persib lahir dari tandukan Patricio Matricardi.

"Babak kedua, kami merenggangkan posisi pemain. Kami memiliki opsi umpan yang jelas. Kami menciptakan lebih banyak ruang di depan, kami bermain lebih langsung (direct)," ujarnya.

Juru taktik asal Kroasia itu menuturkan, buruknya kualitas rumput juga memengaruhi gaya permainan mereka malam tadi.