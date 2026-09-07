JPNN.com

JPNN.com Jabar Olahraga PSM Kritik Kualitas Lapangan Stadion GBLA Bandung

PSM Kritik Kualitas Lapangan Stadion GBLA Bandung

Senin, 07 September 2026 – 13:00 WIB
PSM Kritik Kualitas Lapangan Stadion GBLA Bandung - JPNN.com Jabar
Pelatih PSM Makassar, Darije Kalezic dan pemain Rizky Ekapratama dalam konferensi pers pascalaga melawan Persib di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (6/9/2026) malam. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - PSM Makassar menyoroti kualitas lapangan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) saat menghadapi Persib Bandung di pekan pertama BRI Super League 2026/2027.

Pada pertandingan itu, PSM harus menyerah dengan skor 3 - 1.

Tim berjuluk Juku Eka itu pun mengomentari kualitas rumput di stadion

Baca Juga:

Pelatih PSM Darije Kalezic mengaku buruknya kualitas rumput yang dipakai di pertandingan malam ini.

Dia bahkan menyatakan, Persib sebagai salah satu klub besar di Indonesia seharusnya memiliki lapangan dan fasilitas yang berkualitas.

"Saya juga harus mengatakan, jika saya melihat lapangan di sini sehari sebelum pertandingan dan hari ini, saya mengerti bahwa Anda tidak bisa berlatih di lapangan ini. Yang juga tidak saya mengerti adalah bagaimana kita bisa bermain di lapangan ini," kata Darije dikutip Senin (7/9/2026). 

Baca Juga:

Pelatih asal Bosnia itu menuturkan, kualitas lapangan menentukan reputasi klub yang saat ini tengah bersinar, seperti Persib. Dia menyayangkan karena malam ini anak asuhnya harus bermain di lapangan yang buruk.

"Saya berharap Persib Bandung memiliki lapangan yang jauh lebih baik karena Persib Bandung adalah salah satu klub terbesar, mungkin klub terbesar di Indonesia dan saya pikir demi reputasi klub, harus memikirkan lapangan yang jauh lebih baik," terangnya.

PSM menyoroti kualitas rumput di Stadion GBLA saat menghadapi Persib Bandung di pekan pertama BRI Super League 2026/2027.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   stadion gbla persib vs psm psm makassar pelatih psm kualitas rumput rumput stadion gbla darije kalezic

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU