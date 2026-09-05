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JPNN.com Jabar Olahraga Igor Tolic Pastikan Skuad Persib Siap 'Tempur' Melawan PSM Makassar

Igor Tolic Pastikan Skuad Persib Siap 'Tempur' Melawan PSM Makassar

Sabtu, 05 September 2026 – 19:30 WIB
Igor Tolic Pastikan Skuad Persib Siap 'Tempur' Melawan PSM Makassar - JPNN.com Jabar
Pelatih Persib Igor Tolic, Marc Klok, dan Achmad Jufriyanto dalam konferensi pers pralaga BRI Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (5/9/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung memasang target menang saat menghadapi PSM Makassar di pertandingan pekan pertama BRI Super League 2026/2027.

Laga perdana ini akan jadi uji kekuatan skuad baru racikan pelatih Igor Tolic, yang musim ini resmi menggantikan Bojan Hodak.

Igor mengatakan, timnya sudah menantikan laga besok malam di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA). Dengan persiapan kurang dari satu bulan, Igor sudah meracik skuad yang jadi andalannya di sepanjang kompetisi musim ini.

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"Akhirnya kami akan segera memulai, yang mana adalah hal yang kami nantikan. Kami bersiap untuk menghadapi Makassar," kata Igor dalam konferensi pers pralaga di GBLA, Sabtu (5/9/2026).

Juku Eka--julukan PSM--musim ini hadir dengan skuad baru, sama seperti Persib. Namun begitu, Igor mengaku sudah mengantongi kekuatan PSM dan siap menumbangkannya.

"Kami tahu bagaimana cara (mereka bermain). Saya pikir mereka memiliki gaya permainan yang jelas. Beberapa pemain baru yang bagus dan pelatih yang bagus. Mereka masih membangun tim, begitu juga dengan kami. Saya berharap ini akan menjadi pertandingan yang bagus. Kami siap untuk segalanya, dan kita lihat saja besok di lapangan," jelasnya.

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Juru taktik asal Kroasia itu menuturkan, kekuatan PSM ada pada pertahanan yang rapat. Dia juga menyoroti lini belakang dan sosok bek kiri Victor Luiz.

Selain itu, kehadiran pelatih anyar Darije Kalezic yang pernah mengantarkan PSM meraih juara Piala Indonesia musim 2018/2019, jadi angin segar buat lawan.

Pelatih Persib Igor Tolic menyampaikan persiapan timnya menjelang laga perdana BRI Super League melawan PSM Makassar.
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TAGS   persib pelatih persib persib vs psm igor tolic pertandingan perdana bri super league pekan pertama

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