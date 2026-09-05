Igor Tolic Ungkap Nasib Saddil Ramdani di Persib, Ini Soal Menit Bermain
jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pelatih Persib, Igor Tolic, menjawab rumor kepergian Saddil Ramdani di awal musim 2026/2027.
Winger Persib itu dipastikan tak masuk skema pelatih untuk musim ini dan akan dipinjamkan ke klub lain.
Igor mengatakan, dia dan staf pelatih sudah merancang skuad untuk mengarungi kompetisi panjang di musim ini. Ada beberapa nama yang dipertahankan, tapi ada juga yang dilepas dengan status pinjaman atau tidak perpanjang kontrak.
Saddil Ramdani adalah nama yang sudah masuk daftar evaluasinya sejak awal membentuk kerangka tim.
"Saya sudah pernah bicara tentang apa yang kami harapkan tahun ini. Ini pertama kalinya seseorang melakukan hal ini (main di empat kompetisi)."
"Jadi kami berusaha membangun, menciptakan tim dari bulan Juni, Juli, Agustus, dan kami belum selesai dengan ini sampai akhir Agustus karena semua pemain baru berkumpul, ada yang datang, ada yang pergi, dan tim nasional juga punya agenda sendiri," kata Igor dalam konferensi pers di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (5/9/2026).
Sepanjang musim 2025/26, Saddil Ramdani mencatatkan statistik yang tidak begitu bagus. Dia mengoleksi 982 menit bermain dengan kontribusi tiga gol dan satu assist.
Dia diprediksi akan kalah bersaing dengan pemain baru, seperti Ragnar Oratmangoen, Luka Menalo, hingga Mariano Peralta.
Persib memutuskan meminjamkan Saddil Ramdani pada musim 2026/2027. Igor Tolic menyebut keputusan itu demi memberi kesempatan bermain dan berkembang.
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