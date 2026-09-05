Saddil Ramdani Kirim Sinyal Hengkang dari Persib, Haji Umuh Mengaku Terkejut

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Winger Persib, Saddil Ramdani secara mengejutkan menyampaikan pesan bernada perpisahan di akun Instagram pribadinya pada Jumat (4/9/2026).

Pernyataan itu disampaikan menjelang pertandingan pekan pertama BRI Super League 2026/2027 melawan PSM Makassar pada Minggu (6/9/2026) malam.

Belum ada keterangan resmi dari manajemen PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) mengenai rumor kepergian Saddil Ramdani yang baru satu musim membela tim itu.

Saat dikonfirmasi, Komisaris PT PBB, Umuh Muchtar, mengaku terkejut atas pernyataan yang ditulis Saddil di media sosial pribadinya.

Menurutnya, tidak ada informasi apa pun yang diterimanya, termasuk dari pemain sendiri.

"Ini Saddil kemarin enggak ngomong-ngomong. Saya juga kaget Saddil Ramdani tiba-tiba dipinjamkan," kata Umuh, Sabtu (5/9).

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Menurutnya, Saddil masih mempersiapkan pertandingan lawan PSM. Sehingga tidak ada kabar mengenai rencana klub meminjamkan pemain Timnas Indonesia itu.

"Padahal sedang persiapan pertandingan lawan PSM yang akan digelar besok," ucap dia.