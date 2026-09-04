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Saddil Ramdani Sampaikan Salam Perpisahan, Sinyal Hengkang dari Persib

Jumat, 04 September 2026 – 19:30 WIB
Saddil Ramdani Sampaikan Salam Perpisahan, Sinyal Hengkang dari Persib - JPNN.com Jabar
Winger Persib, Saddil Ramdani, mendapat pemanggil Timnas Indonesia. Foto: persib.co.id

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gelandang serang Saddil Ramdani diterpa rumor hengkang dari klub Persib Bandung, menjelang pertandingan pekan pertama BRI Super League 2026/2027.

Rumor tersebut muncul sesaat ketika Saddil mengunggah foto kolase di akun Instagram pribadinya @saddilramdanii. Berisikan lima buah foto yang dibuat kolase, Saddil menuliskan caption berbahasa Inggris bernada perpisahan.

Dalam unggahannya, pemain berusia 27 tahun itu menuliskan pesan tentang menerima sebuah keputusan dengan lapang dada dan memilih melangkah ke depan.

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"Saya menerima keputusan dengan anggun, bukan hanya karena saya kekurangan keberanian untuk mempertanyakannya, tetapi karena saya telah belajar bahwa tidak setiap pintu dimaksudkan untuk tetap terbuka," tulis Saddil dikutip JPNN, Jumat (4/9/2026).

Pemain yang dikenal memiliki kecepatan dan kemampuan dalam menyisir sisi sayap itu juga menegaskan bahwa sebuah keputusan tidak akan menentukan nilai dirinya.

"Saya tahu nilai saya, dan saya percaya pada jalan di depan. Beberapa keputusan mungkin mengubah arah perjalanan, tetapi mereka tidak akan pernah mendefinisikan nilai orang yang melangkah di atasnya," ujarnya.

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Saddil kemudian menyampaikan bahwa dirinya memilih pergi dengan tetap menjaga rasa hormat tanpa membawa kemarahan.

"Saya pergi dengan hormat, tidak membawa kemarahan, dan melangkah maju dengan percaya diri yang tenang," tulisnya.

Gelandang serang Persib, Saddil Ramdani, dirumorkan hengkang menjelang dimulainya BRI Super League 2026/2027. Rumornya pindah ke Persebaya.
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TAGS   persib persib vs psm bursa transfer persib gelandang serang saddil ramdani bri super league

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