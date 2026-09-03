Dapat Tawaran Persib, Danijel Loncar: Ini Keputusan yang Mudah

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Keputusan mudah bagi Danijel Loncar, saat menerima pinangan dari Persib Bandung untuk bergabung sebagai pemain baru.

Pemain kelahiran Kroasia, 26 Juni 1997 itu direkrut dari Pogon Szczecin, klub yang bertanding di Ekstraklasa, Liga Polandia.

Danijel Loncar adalah pelengkap kuota pemain asing yang dimiliki Persib, setelah melepas Ramon Tanque.

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Danijel mengaku antusiasi bisa bergabung dengan klub Persib Bandung. Dia banyak mendengar cerita positif mengenai klub asal Bandung itu, khususnya soal suporter.

"Saya sangat antusias berada di sini, terutama saat melihat begitu banyak pendukung dan betapa besar dukungan yang mereka berikan. Saya juga tidak sabar menunggu di pekan depan untuk melihat mereka di stadion, dan kita bisa merayakannya bersama-sama," kata Danijel di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (3/9/2026).

Pemain berposisi bek kanan itu mengungkapkan proses rekruitmen yang dilakukan Persib terhadapnya.

Dia mengaku banyak terbantu dari dua rekannya, Luka Menalo dan Balsa Sekulic. Mereka membicarakan hal yang membuatnya begitu tertarik.

"Saya berbicara dengan para pelatih, juga dengan Luka dan Balsa. Mereka menceritakan segalanya kepada saya, bahwa semuanya berada di tingkat tinggi, seperti di Eropa," ujarnya.