Persib Tidak Boleh Main di Stadion Si Jalak Harupat, Ini Sebabnya

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Stadion Si Jalak Harupat di Soreang, Kabupaten Bandung resmi ditutup untuk penyelenggaraan pertandingan di luar agenda FIFA.

Artinya, Persib Bandung tak bisa menggunakan Si Jalak Harupat saat menjamu PSM Makassar di laga pekan pertama Super League 2026/2027, Minggu (6/9/2026) malam.

Si Jalak Harupat akan disiapkan untuk pertandingan FIFA ASEAN Cup yang diselenggarakan pada 24 September hingga 5 Oktober 2026.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Bandung, Dicky Anugrah mengatakan, Si Jalak Harupat terakhir dipakai saat duel Persib vs Manila Digger di play-off AFC Champions League Two (ACL 2).

Setelah itu, dilarang ada aktivitas pertandingan resmi di sana karena akan dilakukan pemeliharaan rumput.

"Si Jalak Harupat sebelum perhelatan tanggal 19 September 2026, akan dilakukan pemeliharaan rumput pascapertandingan Persib tanggal 31 (Agustus) kemarin," kata Dicky saat dikonfirmasi, Rabu (3/9).

Menurut Dicky, Persib tidak diperkenankan menggunakan stadion berkapasitas 30 ribu penonton itu, karena ada imbauan tegas dari FIFA

"Artinya setelah tanggal 31 dan hari ini FIFA sudah melakukan perbaikan-perbaikan rumput. Si Jalak Harupat tidak diperkenankan digunakan untuk pertandingan apa pun, termasuk BRI Super League," jelasnya.