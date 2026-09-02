Persib Resmi Pinjamkan Ramon Tanque ke Chennaiyin FC, Manajamen: Kami Harap Dia Berkembang

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Striker asing Persib, Ramon Tanque, resmi menemukan klub baru, setelah dipastikan tak masuk skema pelatih Igor Tolic di musim 2026/2027.

Pemilik nama lengkap Ramon de Andrade Souza itu dipinjamkan ke klub India, Chennaiyin FC. Keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan kebutuhan tim, regulasi kompetisi, serta aspek pengembangan karier pemain.

Persib juga disebut telah berdiskusi bersama tim pelatih dan Ramon Tanque sebelum keputusan peminjaman disepakati.

Berdasarkan Regulasi Super League 2026/2027, setiap klub diperbolehkan mendaftarkan maksimal 11 pemain asing. Sementara itu, Persib memiliki 12 legiun dalam komposisi skuad musim ini.

Dengan mempertimbangkan ketentuan tersebut, Persib dan tim pelatih kemudian menentukan langkah terbaik agar komposisi skuad tetap optimal sekaligus memberikan kesempatan bagi Ramon untuk terus mendapatkan menit bermain dan pengalaman kompetitif.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan, mengatakan keputusan tersebut merupakan hasil dari pertimbangan yang matang dan komunikasi bersama seluruh pihak terkait.

"Keputusan peminjaman Ramon Tanque kami ambil setelah mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kebutuhan tim, regulasi kompetisi, serta kepentingan pengembangan karier Ramon. Proses ini juga kami komunikasikan dan diskusikan bersama tim pelatih serta Ramon," kata Adhitia dalam keterangannya, dikutip Rabu (2/9/2026).

Menurutnya, peminjaman tersebut diharapkan menjadi solusi yang memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.