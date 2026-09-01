TAFF Resmi Roadshow ke Tasikmalaya, Bawa Misi Majukan Flag Football Indonesia

jabar.jpnn.com, TASIKMALAYA - Perkembangan flag football di Indonesia terus menunjukkan arah positif.

Kehadiran TaylorMade Academy Flag Football (TAFF) menjadi salah satu langkah baru dalam memperkuat pembinaan atlet flag football di Tanah Air.

Akademi tersebut dibangun pada pertengahan 2025 oleh dua figur yang memiliki pengalaman di dunia sepak bola Indonesia, Coach Dana Taylor II dan Coach Windra Thio.

Coach Dana Taylor II atau biasa disapa Coach 22 (Two Two) saat ini merupakan Assistant Coach Tim Nasional Women's Flag Football Indonesia.

Bersama Coach Windra Thio, dia membawa misi membangun sistem pembinaan flag football yang lebih terstruktur, berkelanjutan, dan mengacu pada standar internasional.

Langkah perdana TAFF diwujudkan melalui Roadshow TAFF di Stadion Wiradadaha, Tasikmalaya, pada 29 - 30 Agustus 2026.

Kegiatan tersebut sekaligus menjadi momentum untuk memperkenalkan TAFF kepada komunitas flag football di kawasan Priangan Timur.

Tidak sekadar perkenalan, roadshow tersebut juga menjadi ruang berbagai ilmu dan pengalaman mengenai flag football, termasuk standar kepelatihan yang diterapkan di level internasional.