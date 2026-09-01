JPNN.com

JPNN.com Jabar Olahraga Gagal di Play-off ACL 2, Pelatih Manila Digger Sebut Persib Tim Hebat

Gagal di Play-off ACL 2, Pelatih Manila Digger Sebut Persib Tim Hebat

Selasa, 01 September 2026 – 08:08 WIB
Gagal di Play-off ACL 2, Pelatih Manila Digger Sebut Persib Tim Hebat - JPNN.com Jabar
Pelatih Manila Digger, Joan Esteva, dalam konferensi pers pascalaga play-off AFC Champions League Two (ACL 2) di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Senin (31/8/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Wakil Filipina, Manila Digger, harus mengubur mimpinya melangkah ke babak penyisihan grup AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/2027.

Pasalnya, mereka kalah dari Persib Bandung 0 - 1 di play-off AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/2027.

Ini menjadi kegagalan kedua Manila, setelah di musim lalu juga kalah dari Persib di preliminary stage ACL 2.

Baca Juga:

Dalam 90 menit pertandingan, Manila mampu memberikan perlawanan untuk tuan rumah. Namun, Persib masih terlalu tangguh untuk bisa dikalahkan.

Pelatih Manila Digger, Joan Esteva mengaku kecewa dengan hasil akhir pertandingan malam ini.

"Kami sedih karena kami mampu bersaing melawan tim hebat hingga akhir pertandingan," kata Joan dalam konferensi pers pascalaga di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, dikutip Selasa (1/9/2026).

Baca Juga:

Juru taktik asal Spanyol itu menyinggung perbedaan kualitas timnya dengan Persib.

Persib musim ini merombak skuad juara, dan mendatangkan pemain-pemain berkualitas lainnya.

Reaksi pelatih Manila Digger seusai dikalahkan Persib Bandung dan gagal lolos ke babak penyisihan grup AFC Champions League Two (ACL 2).
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   stadion si jalak harupat afc champions league 2 persib vs manila digger manila digger play off acl 2 joan estevan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU