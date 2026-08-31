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JPNN.com Jabar Olahraga Menang Tipis atas Manila Digger, Persib Lulus ke Fase Grup ACL Two 2026/2027

Menang Tipis atas Manila Digger, Persib Lulus ke Fase Grup ACL Two 2026/2027

Senin, 31 Agustus 2026 – 23:21 WIB
Menang Tipis atas Manila Digger, Persib Lulus ke Fase Grup ACL Two 2026/2027 - JPNN.com Jabar
Situasi pertandingan play-off AFC Champions League Two (ACL 2) antara Persib Bandung melawan Manila Digger di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Senin (31/8/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Persib Bandung lulus ke fase grup AFC Champions League Two (ACL 2) seusai mengalahkan Manila Digger dengan skor 1 - 0.

Gol semata wayang Mariano Peralta menit 88, mengantarkan Persib bergabung dengan Grup E bersama dengan Melbourne Victory (Australia), Seoul FC (Korea Selatan), dan The Cong-Viettel (Vietnam). 

Persib Bandung langsung tancap gas sejak pertandingan dimulai. 

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Maung Bandung mengambil kendali permainan, dan terus menekan pertahanan Manila Digger.

Marc Klok yang dipercaya sebagai kapten menjadi salah satu pemain yang mengatur aliran serangan Persib.

Pemain anyar Persib Mariano Peralta juga langsung aktif. Penyerang yang musim lalu menyandang status pemain terbaik Super League itu beberapa kali mendapat bola di area berbahaya.

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Peluang pertama Persib hadir pada menit-menit awal.

Luka Menalo bergerak dari sisi kiri sebelum mengirimkan bola ke arah Gabriel Mutombo yang sudah berada di dekat gawang.

Gol semata wayang Mariano Peralta mengantarkan Persib Bandung lulus ke fase grup AFC Champions League Two (ACL 2).
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TAGS   persib persib menang stadion si jalak harupat afc champions league 2 mariano peralta persib vs manila digger persib acl 2 play off acl 2

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