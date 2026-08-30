JPNN.com

JPNN.com Jabar Olahraga Play-off ACL 2: Manila Digger Percaya Diri Tantang Persib di Si Jalak Harupat

Play-off ACL 2: Manila Digger Percaya Diri Tantang Persib di Si Jalak Harupat

Minggu, 30 Agustus 2026 – 21:00 WIB
Play-off ACL 2: Manila Digger Percaya Diri Tantang Persib di Si Jalak Harupat - JPNN.com Jabar
Pelatih Manila Digger FC, Joan Estevan, dalam konferensi pers pralaga di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu (30/8/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Manila Digger FC tidak gentar menghadirkan menghadapi Persib Bandung pada babak play-off AFC Champions League Two (ACL 2). 

Klub asal Filpina itu bahkan mengaku dalam kondisi percaya diri menjelang partai penentuan yang akan digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Senin (31/8/2026) malam.

Pelatih Manila Digger, Joan Esteva mengatakan timnya telah melakukan persiapan selama enam hingga tujuh pekan.

Baca Juga:

Laga kontra Persib sekaligus menjadi pertandingan resmi pertama mereka.

"Kami sudah menghabiskan waktu enam sampai tujuh minggu untuk mempersiapkan pertandingan ini," kata Joan dalam konferensi pers pralaga di Si Jalak Harupat, Minggu (30/8).

Joan menyebut persiapan tim berjalan dengan baik.

Baca Juga:

Kerja keras dan sikap positif para pemain menjadi modal penting Manila sebelum menghadapi Persib.

"Kami menjalani musim yang sangat baik dengan kerja keras dan sikap yang bagus dari para pemain. Kami merasa siap untuk menghadapi pertandingan ini," ujarnya. 

Manila Digger tak gentar menghadapi Persib Bandung di laga play-off ACL Two.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   stadion si jalak harupat afc champions league 2 persib vs manila digger manila digger play off acl 2 pelatih manila digger joan estevan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU