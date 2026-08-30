Dion Markx Dipinjamkan ke Persita Tangerang

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung secara mengejutkan mengumumkan peminjaman pemain muda Dion Wilhelmus Eddy Markx.

Hingga akhir musim 2026/2027, Dion akan dipinjamkan ke klub Liga 1, Persita Tangerang.

Keputusan tersebut diambil setelah manajemen Persib berdiskusi dan mempertimbangkan masukan dari tim pelatih serta Dion.

Peminjaman ini diharapkan menjadi kesempatan bagi Dion untuk mendapatkan pengalaman kompetitif dan menit bermain yang lebih banyak.