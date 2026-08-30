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Dion Markx Dipinjamkan ke Persita Tangerang

Minggu, 30 Agustus 2026 – 19:00 WIB
Dion Markx Dipinjamkan ke Persita Tangerang - JPNN.com Jabar
Deputy CEO Persib Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan. Foto: doc. Persib Bandung

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung secara mengejutkan mengumumkan peminjaman pemain muda Dion Wilhelmus Eddy Markx.

Hingga akhir musim 2026/2027, Dion akan dipinjamkan ke klub Liga 1, Persita Tangerang.

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Keputusan tersebut diambil setelah manajemen Persib berdiskusi dan mempertimbangkan masukan dari tim pelatih serta Dion.

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Peminjaman ini diharapkan menjadi kesempatan bagi Dion untuk mendapatkan pengalaman kompetitif dan menit bermain yang lebih banyak.

Pemain muda Persib Dion Mark, dipinjamkan ke Persita Tangerang hingga akhir musim 2026/2027.
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