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Marc Klok Bicara Target Persib di Play-off ACL 2 Melawan Manila Digger

Minggu, 30 Agustus 2026 – 17:00 WIB
Marc Klok Bicara Target Persib di Play-off ACL 2 Melawan Manila Digger - JPNN.com Jabar
Gelandang Persib Marc Klok (kanan) dalam konferensi pers pralaga play-off AFC Chmapions League Two (ACL 2) di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Minggu (30/8/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung tak ingin membuang kesempatan untuk tampil di fase grup AFC Champions League Two (ACL 2).

Maung Bandung akan menghadapi Manila Digger pada laga play-off ACL 2 di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung pada Senin (31/8/2026) malam.

Gelandang Persib Marc Klok memastikan seluruh pemain sudah mempersiapkan diri dengan baik untuk pertandingan penting tersebut.

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Bagi Klok, pertandingan melawan wakil Filipina itu menjadi momentum yang sangat menarik bagi Persib. Apalagi, laga ini menjadi jalan bagi Maung Bandung untuk melangkah ke fase grup kompetisi antarklub Asia.

"Selalu, ini menjadi pertandingan yang menarik untuk dimainkan di Liga Champions, apakah itu kualifikasi atau di pertandingan grup," kata Klok dalam konferensi pers pralaga di Si Jalak Harupat, Minggu (30/8).

Pemain bernomor punggung 23 itu menyadari pertandingan tersebut bukan sekadar laga biasa. Ada kepentingan besar yang harus diperjuangkan Persib, yakni tiket menuju fase grup ACL Two.

Karena itu, Klok menegaskan Persib datang dengan target yang jelas.

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"Kami hanya memiliki satu target besok dan itu adalah untuk menang, untuk lolos ke grup," tegasnya.

Klok cs sudah mengetahui gambaran lawan-lawan yang berpotensi mereka hadapi apabila berhasil lolos ke fase grup. Namun, dia meminta skuad Persib tidak terlena dan tetap fokus pada tugas di depan mata.

Persib Bandung siap menghadapi Manila Digger di play-off ACL 2 dengan target meraih kemenangan dan memastikan tiket ke fase grup.
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TAGS   persib marc klok stadion si jalak harupat gelandang persib kapten persib afc champions league 2 persib vs manila digger play off acl 2

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