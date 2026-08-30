4 Pilar Persib Absen Lawan Manila Digger, Igor Tolic Putar Otak Cari Pengganti

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung harus kehilangan empat pilar inti saat menghadapi Manila Digger di pertandingan play-off AFC Champions League Two (ACL 2).

Luciano Guaycochea, Sandy Walsh, Gakuto Notsuda, dan Uilliam Barros tak bisa tampil membela karena alasan yang bervariasi. Lucho, Sandy Walsh, dan Gakuto absen karena masih pemulihan cedera, sementara Barros dijatuhi sanksi dari AFC.

Hilangnya empat pemain ini, praktis membuat pelatih Igor Tolic harus memutar otak mencari penggantinya.

"Masih Lucho, Sandy, dan Gakuto (absen), dan mereka tidak tersedia. Kami mencoba mencari solusi untuk cedera mereka," kata Igor dalam konferensi pers pralaga di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu (30/8).

Igor menuturkan, ke empat pemain itu diharapkan sudah bisa bermain pada pertandingan berikutnya.

"Mereka semua mencoba untuk pulih sebaik mungkin dan secepat yang mereka bisa. Semua pemain lainnya tersedia," ujarnya.

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Sementara itu, Igor mengaku sudah mengantongi gambaran kekuatan lawan. Meskipun tak banyak informasi yang diterimanya, tetapi kecepatan pemain dan serangan balik lawan jadi hal yang dia waspadai.

"Kami tidak banyak tahu, kami tidak banyak melihat banyak pertandingan dari Manila, hanya materi yang kami pantau dari tahun lalu, ada beberapa pemain baru. Kami mencoba untuk menemukan mereka, mendapatkan beberapa info, tetapi pelatih baru juga," ujarnya.