Teja Paku Alam Waspadai Kecepatan Pemain Manila Digger di Play-off ACL 2

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung terus mematangkan persiapan menjelang menghadapi Manila Digger pada laga play-off AFC Champions League Two (ACL 2).

Kiper Persib, Teja Paku Alam menyebut persiapan tim berjalan positif setelah menjalani program latihan selama 10 hari.

"Ya, kami menjalani sesi latihan selama 10 hari ini berjalan dengan baik, dan intensitas dari latihan juga sangat bagus," kata Teja saat ditemui seusai latihan di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (28/8/2026).

Skuad asuhan Igor Tolic itu tidak memandang sebelah mata kekuatan wakil Filipina itu. Apalagi, kedua tim sudah pernah bertemu pada musim sebelumnya sehingga skuad Maung Bandung memiliki gambaran mengenai karakter permainan lawan.

Teja menilai Manila Digger memiliki sejumlah pemain dengan kemampuan fisik dan kecepatan yang patut diwaspadai.

"Ya, mereka tim yang bagus, mereka punya fiskal yang cepat-cepat ya, harus kita waspadai juga itu," ujarnya.

Selain kecepatan pemain, kiper keturunan Minang itu juga menyoroti kemampuan Manila Digger dalam melakukan serangan balik.

Menurut dia, tim pelatih Persib sudah memberikan gambaran mengenai kekuatan lawan melalui sejumlah video yang dipelajari dalam sesi meeting.