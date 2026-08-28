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JPNN.com Jabar Olahraga Lebih dari 5 Ribu Pelari Ramaikan BrookFarm Almond Run 2026

Lebih dari 5 Ribu Pelari Ramaikan BrookFarm Almond Run 2026

Jumat, 28 Agustus 2026 – 17:00 WIB
Lebih dari 5 Ribu Pelari Ramaikan BrookFarm Almond Run 2026 - JPNN.com Jabar
BrookFarm Almond Run 2026 di GBK Jakarta diikuti lebih dari 5.000 peserta dalam kategori 5K dan 10K, sekaligus menghadirkan hiburan dan aktivitas interaktif. Foto: source for jpnn.com

jabar.jpnn.com, JAKARTA - BrookFarm Almond Run 2026 sukses digelar di Plaza Parkir Timur Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta.

Ajang lari tersebut diikuti lebih dari 5.000 peserta yang berasal dari berbagai kalangan, mulai dari pelari pemula, keluarga, hingga komunitas lari.

Peserta mengikuti dua kategori lomba, yakni 5 kilometer (5K) dan 10 kilometer (10K).

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Tidak hanya menghadirkan aktivitas lari, BrookFarm Almond Run 2026 juga menawarkan berbagai kegiatan hiburan dan aktivitas interaktif yang dapat dinikmati peserta setelah menyelesaikan perlombaan.

Salah satu yang menjadi perhatian peserta adalah BrookFarm Fun and Fit 360° Booth.

Area tersebut menghadirkan sejumlah aktivitas, seperti foto di photo booth, immersive virtual run, pengenalan produk BrookFarm, permainan Almond Jump, Ring Toss, hingga Almond Milk Bar yang menyediakan berbagai varian BrookFarm Almond Milk.

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Semarak kegiatan juga terasa dalam sesi setelah peserta menyelesaikan lomba. BrookFarm Almond Milk turut dihadirkan untuk menemani peserta setelah berlari.

Selain itu, peserta yang berhasil menyelesaikan perlombaan mendapatkan medali finis berbentuk almond yang menjadi salah satu ciri khas BrookFarm Almond Run.

BrookFarm Almond Run 2026 di GBK Jakarta diikuti lebih dari 5.000 peserta dalam kategori 5K dan 10K, sekaligus menghadirkan hiburan dan aktivitas interaktif
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TAGS   event lari BrookFarm Almond Run 2026 lomba lari gaya hidup sehat event running BrookFarm Almond Run

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