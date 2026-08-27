Menjelang Play-off ACL 2, Pelatih Persib Igor Tolic Ungkap Kondisi Tim Terkini

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung mematangkan persiapan jelang laga play-off AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/2027 melawan Manila Digger.

Empat hari menjelang pertandingan digelar, Maung Bandung fokus membenahi seluruh aspek permainan, mulai dari menyerang, bertahan, hingga situasi bola mati.

Ada pun laga penentuan itu akan berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung pada Senin (31/8/2026).

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Pelatih Persib Igor Tolic mengatakan, kondisi timnya cukup baik. Sejumlah pemain yang sebelumnya mengalami cedera mulai kembali berlatih, meski tim pelatih masih harus memastikan siapa saja yang benar-benar siap tampil.

"Kondisi tim baik. Beberapa pemain mulai kembali dari cedera dan kami masih akan melihat siapa saja yang tersedia untuk pertandingan nanti," kata Igor seusai latihan di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (27/8).

Menurut Igor, persiapan Persib tidak hanya berfokus pada satu aspek. Para pemain terus digembleng untuk menghadapi berbagai kemungkinan yang muncul dalam pertandingan.

"Tapi semua pemain bekerja keras, berlatih menyerang, bertahan, serta situasi bola mati. Jadi, kami berusaha mempersiapkan diri untuk pertandingan," ujarnya.

Persib memang menghadapi tantangan tersendiri dalam mempelajari kekuatan Manila Digger.