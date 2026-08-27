Rencana dan Pesan Mendalam Pelatih Persib Igor Tolic untuk Ramon Tanque

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Ramon Tanque dipastikan tidak masuk dalam rencana Persib Bandung untuk mengarungi kompetisi musim 2026/2027.

Penyerang Brasil itu akan segera dipinjamkan ke klub lain.

Ramon memang masih mengikuti sesi latihan di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Kamis (27/8/2026), tetapi dia telah dicoret dari daftar pemain Maung Bandung.

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Pelatih Igor Tolic menegaskan, tim pelatih telah memutuskan untuk meminjamkan Ramon Tanque ke klub lain. Dia berharap Ramon bisa menemukan kembali permainan terbaiknya.

"Ramon akan dipinjamkan. Jadi, kami akan meminjamkannya. Kami berharap dia bisa mencetak gol dan berkembang," kata Igor usai memimpin latihan.

Igor menyadari betul tekanan yang dihadapi Ramon karena peformanya yang menurun dan tak kunjung mencetak gol.

Namun, ia mengingatkan, Ramon adalah pemain yang ikut membawa Persib meraih gelar juara Super League musim 2025/2026 lalu.

"Kami sangat menghormatinya, apa pun yang dipikirkan orang. Dia adalah bagian dari tim juara tahun lalu bersama kami, dan kami ingin menjaga para pemain agar mereka bisa pergi ke klub yang bagus, mendapatkan kondisi yang bagus, kemudian terus berkembang," tegasnya.