Mariano Peralta Siap Beri Penampilan Terbaik untuk Persib Saat Melawan Manila Digger

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Penyerang sayap anyar Persib, Mariano Peralta mengaku sudah menyatu dengan rekan-rekannya, setelah hampir dua bulan bergabung dengan klub.

Kini Peralta siap menjalani tugas baru yakni pertandingan penting menghadapi Manila Digger dalam play-off AFC Champions League Two (ACL 2), Senin (31/8/2026).

Tiba di Bandung pada 20 Juli 2026, Peralta menjalani adaptasi dengan baik. Dia banyak dibantu rekan sesama negaranya, seperti Patricio Matricardi dan Luciano Guaycochea. Selain itu kehadiran Berguinho yang pernah satu tim di Borneo FC juga membuatnya semakin mudah menjalani peran barunya.

Peralta mengatakan, sebelum bergabung dengan Persib dia sudah banyak tahu soal Persib. Sehingga adaptasinya bisa lebih cepat, karena kualitas tim yang menurutnya setara.

"Saya rasa tidak ada yang perlu saya jelaskan lagi mengenai tim ini. Kami tahu kualitas yang kami miliki dan level permainan kami. Kami sudah siap dan memiliki tekad untuk meraih hal-hal besar," kata Peralta ditemui seusai latihan di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (27/8).

Pemain asal Argentina itu mengungkapkan, timnya dipastikan siap menghadapi Manila Digger. Wakil Filipina itu dinilai punya kekuatan yang bagus dan tidak bisa diremehkan.

Tiga hari menjelang laga, intensitas latihan tim pun dibuat lebih ketat.

"Persiapannya sangat baik. Kami sudah menjalani beberapa hari latihan yang cukup intens. Kemarin kami beristirahat, jadi kami memiliki waktu empat hari untuk mempersiapkan pertandingan berikutnya. Kami tahu pertandingan ini sangat penting," ucap pemilik nomor punggung 10 itu.