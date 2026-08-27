Tak Masuk Skema Pelatih, Ramon Tanque Masih Ikut Latihan Bersama Persib

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung mengumumkan salah satu pemain asingnya, Ramon Tanque, tak masuk skuad untuk musim 2026/2027.

Kepastian ini disampaikan secara langsung oleh Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan, setelah sebelumnya Ramon tak hadir saat launching tim di Bandung Arena, Selasa (25/8/2026).

Nama Ramon Tanque mendadak hilang dari daftar skuad yang diumumkan manajemen.

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Ramon terdepak, setelah pelatih Igor Tolic musim ini mendatangkan enam pemain asing.

Meski tak masuk skema Igor Tolic, Ramon Tanque masih tetap ikut berlatih dengan tim.

Dalam sesi latihan persiapan play-off AFC Champions League Two (ACL 2), Ramon tampak menjalani instruksi dari pelatih fisik, Karlo Reinholz.

Sampai berita ini ditulis belum diketahui nasib Ramon Tanque. Namun yang pasti, pemain asal Brasil itu akan dipinjamkan untuk musim ini.

Sebelumnya, Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan mengatakan, status Ramon saat ini untuk sementara sudah bukan pemain Persib.