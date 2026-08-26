Seusai Umumkan Skuad Baru, Haji Umuh Ungkap Rencana Persib Berikutnya

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung kini memiliki 32 pemain yang akan dibawa untuk kompetisi musim 2026/2027.

Skuad baru itu diperkenalkan dalam sebuah acara 'Pesta Biru' di Bandung Arena, Jalan Cikutra, Selasa (25/8/2026).

Saat ini, Persib dihuni 21 pemain lokal dengan 11 legiun asing. Satu nama dicoret pelatih Igor Tolic, yakni Ramon Tanque yang tengah dalam proses peminjaman ke klub lain.

Musim ini, Persib memberikan kejutan untuk Bobotoh. Manajemen berhasil mendapatkan jasa winger asing, Mariano Peralta. Sosok MVP itu dikontrak Persib dengan durasi dua tahun.

Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Umuh Muchtar mengungkapkan kebahagiaannya karena launching tim musim ini berjalan lancar. Umuh juga senang karena bisa mewujudkan permintaan Bobotoh untuk merekrut Peralta.

"Ya sudah terwujud. Kita sudah terwujud dan semua sudah tahu. Di TV juga semua melihat, ya khususnya orang Jawa Barat, umumnya pun juga seluruh Indonesia tahu bahwa Persib launching dan didengarkan semua," kata Umuh di Bandung, Rabu (26/8/2026).

Pengumuman Peralta sebagai pemain baru, kata Umuh, adalah hal yang di luar perkiraan. Pesepak bola asal Argentina itu sebelumnya sudah diklaim bakal bergabung dengan Persija Jakarta.

Tanpa desas-desus, Persib diam-diam melakukan pendekatan dan negosiasi dengan pemain terbaik Liga 1 musim kemarin itu. Sampai akhirnya, Peralta sepakat untuk bergabung dengan Maung Bandung untuk dua musim ke depan.