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JPNN.com Jabar Olahraga Manajemen Persib Ungkap Nasib Penyerang asal Brazil Ramon Tanque

Manajemen Persib Ungkap Nasib Penyerang asal Brazil Ramon Tanque

Rabu, 26 Agustus 2026 – 08:08 WIB
Manajemen Persib Ungkap Nasib Penyerang asal Brazil Ramon Tanque - JPNN.com Jabar
Skuad Persib saat diperkenalkan dalam launching tim dan jersei di Bandung Arena, Jalan Cikutra, Selasa (25/8/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung resmi mengumumkan skuad anyar untuk mengarungi kompetisi Super League 2026/2027.

Sebanyak 32 pemain diperkenalkan kepada publik dalam kegiatan bertajuk 'Pesta Biru' di Bandung Arena, Jalan Cikutra, Selasa (25/8/2026).

Namun, dari daftar skuad yang diumumkan, ada satu nama yang menarik perhatian karena tidak muncul. Dia adalah Ramon Tanque.

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Striker asal Brasil itu tidak masuk dalam daftar skuad yang diumumkan. Padahal Ramon masih ikut latihan dan beberapa kali program training center di Bali.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan mengatakan, status Ramon saat ini untuk sementara sudah bukan pemain Persib.

Ramon Tanque tengah dalam proses peminjaman ke klub lain, sehingga namanya tak muncul saat perkenalan pemain.

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"Ramon itu lagi dalam proses peminjaman," kata Adhitia saat ditemui seusai kegiatan, dikutip Rabu (26/8/2026).

Namun, ia tak mengungkap lebih rinci ke mana pemain asing itu akan berlabuh.

Manajemen ungkap nasib striker asing Ramon Tanque yang tidak diperkenalkan dalam launching skuad baru Persib Bandung 2026/2027.
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TAGS   persib manajemen persib skuad persib pemain dipinjamkan adhitia putra herawan striker asing ramon tanque launching persib

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