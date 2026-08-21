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JPNN.com Jabar Olahraga Kesan Pertama Sandy Walsh Latihan Bersama Persib Bandung

Kesan Pertama Sandy Walsh Latihan Bersama Persib Bandung

Jumat, 21 Agustus 2026 – 20:30 WIB
Kesan Pertama Sandy Walsh Latihan Bersama Persib Bandung - JPNN.com Jabar
Pemain baru Persib, Sandy Walsh, saat ditemui seusai menjalani latihan di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (21/8/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Bek kanan, Sandy Walsh, punya kesan yang baik setelah satu pekan bergabung dengan klub barunya, Persib Bandung.

Hari ini, Sandy kembali menjalani sesi latihan bersama rekan-rekannya di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA). Dia tampak sudah berbaur dengan tim dan beradaptasi pada situasi latihan yang dijalani.

Sandy mengatakan, perasaannya bahagia sejak pertama kali bergabung dengan Persib. Dia merasa diterima dan disambut baik oleh para pemain.

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"Pertama-tama, tentu saja perasaan yang bagus. Senang rasanya bisa berada di sini di Bandung, di lapangan latihan, dan menyenangkan bisa bersama teman-teman di lapangan untuk pertama kalinya," kata Sandy saat ditemui seusai latihan, Jumat (21/8/2026).

"Secara keseluruhan perasaannya bagus. Setelah perjalanan dari Bali, menyenangkan bisa memulai kembali," lanjutnya.

Bagi pemain naturalisasi asal Belgia itu, proses adaptasinya terasa mudah sebab dia banyak dibantu oleh rekan-rekannya sesama Timnas Indonesia.

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Selain itu, Sandy juga mengaku sudah mengenal dua reknan barunya, Gakuto Notsuda dan Gabriel Mutombo. Perjumpaan ketiganya terjadi saat Gakuto dan Mutombo masih berkarier di Liga Super Thailand.

"Ya mengenal sebagain besar, ya lebih dari separuh tim (pemain timnas), tentu saja membuat adaptasi menjadi lebih mudah. Mengenal mereka sejak lama, tapi kami juga punya Notsuda dan Gabi dari Liga Thailnad. Saya sudah mengenal mereka sebelumnya dan saya juga menonton pertandingan Persib musim lalu," jelasnya.

Begini kesan pertama Sandy Walsh saat menjalani latihan bersama dengan klub barunya, Persib Bandung. Singgung banyak teman lama di sini.
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TAGS   persib pemain baru persib latihan perdana sandy walsh latihan persib pemain timnas indonesia bek kanan

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