JPNN.com

JPNN.com Jabar Olahraga Persib Bisa Masuk Grup Neraka di ACL 2, Bos Umuh: Tenang Ada Peralta

Persib Bisa Masuk Grup Neraka di ACL 2, Bos Umuh: Tenang Ada Peralta

Jumat, 21 Agustus 2026 – 16:30 WIB
Persib Bisa Masuk Grup Neraka di ACL 2, Bos Umuh: Tenang Ada Peralta - JPNN.com Jabar
Winger Persib, Mariano Peralta, saat menjalani latihan di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Hasil drawing (undian) AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/27 babak fase grup telah resmi ditentukan.

Drawing ACL 2 ini membagi 31 tim ditambah calon pemenang play off ke delapan grup.

Masing-masing grup akan berisi empat tim yang berasal dari sejumlah negara dan terbagi menjadi dua wilayah yaitu barat dan timur.

Baca Juga:

Wakil Indonesia, Persib Bandung, masih berstatus calon peserta karena baru akan menggelar laga play off menghadapi tim Filipina, Manila Digger.

Partai Persib vs Manila Digger baru akan dilaksanakan pada Senin (31/8/2026) di Bandung.

Dalam hasil drawing, apabila Persib berhasil menang atas Manila, maka klub asal Bandung itu akan berada di Grup E.

Baca Juga:

Bukan perjalanan yang mudah, sebab ini adalah grup neraka yang berisikan tim-tim tangguh seperti FC Seoul (Korea Selatan), Melbourne Victory (Australia), dan The Cong-Vietnam (Vietnam).

Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Umuh Muchtar mengakui, tim-tim di Grup E seluruhnya merupakan lawan yang berat.

Mariano Peralta jadi salah satu senjata Persib meghadapi Grup E ACL 2 2026/27 yang dihuni FC Seoul, Melbourne Victory, dan The Cong-Vietnam.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   umuh muchtar winger persib afc champions league 2 drawing acl 2 thom haye mariano peralta persib vs manila digger play off acl 2 skuad mewah haji umuh

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU