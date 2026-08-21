Persib Bisa Masuk Grup Neraka di ACL 2, Bos Umuh: Tenang Ada Peralta

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Hasil drawing (undian) AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/27 babak fase grup telah resmi ditentukan.

Drawing ACL 2 ini membagi 31 tim ditambah calon pemenang play off ke delapan grup.

Masing-masing grup akan berisi empat tim yang berasal dari sejumlah negara dan terbagi menjadi dua wilayah yaitu barat dan timur.

Wakil Indonesia, Persib Bandung, masih berstatus calon peserta karena baru akan menggelar laga play off menghadapi tim Filipina, Manila Digger.

Partai Persib vs Manila Digger baru akan dilaksanakan pada Senin (31/8/2026) di Bandung.

Dalam hasil drawing, apabila Persib berhasil menang atas Manila, maka klub asal Bandung itu akan berada di Grup E.

Bukan perjalanan yang mudah, sebab ini adalah grup neraka yang berisikan tim-tim tangguh seperti FC Seoul (Korea Selatan), Melbourne Victory (Australia), dan The Cong-Vietnam (Vietnam).

Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Umuh Muchtar mengakui, tim-tim di Grup E seluruhnya merupakan lawan yang berat.