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JPNN.com Jabar Olahraga Hasil Pramusim Memuaskan, Pelatih Persib Igor Tolic Kantongi Gambaran Tim Utama

Hasil Pramusim Memuaskan, Pelatih Persib Igor Tolic Kantongi Gambaran Tim Utama

Rabu, 19 Agustus 2026 – 11:31 WIB
Hasil Pramusim Memuaskan, Pelatih Persib Igor Tolic Kantongi Gambaran Tim Utama - JPNN.com Jabar
Pelatih Persib, Igor Tolic. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung mengakhiri pramusim Super League 2026/27 dengan hasil yang memuaskan.

Mereka keluar sebagai pemenang turnamen Dewata Challange Series setelah mengalahkan Bali United dengan skor 3 - 2.

Pada pertandingan di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, tiga gol dicetak oleh Marc Klok, Balsa Sekulic, dan Gabriel Mutombo.

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Laga yang diwarnai dua kartu merah itu berlangsung ketat, tuan rumah Bali lebih dulu unggul, sebelum akhirnya Persib berhasil membalikan keadaan di menit-menit akhir.

Pelatih Persib, Igor Tolic, mengatakan, laga semalam memang berjalan begitu ketat dan emosional bagi pemain.

Pertandingan ini bagaikan penentu buat mereka, karena penentuan komposisi pemain yang akan dibawa di musim ini.

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Igor pun mengaku senang karena para pemain menunjukkan keseriusan, dan kerja keras hingga menit terakhir.

"Saya pikir ini adalah sesuatu yang dimiliki oleh seluruh pemain di dalam diri mereka. Pertandingan belum selesai sampai benar-benar selesai dan para pemain selalu bermain sepenuh hati, baik saat kami sedang tertinggal maupun unggul," kata Igor, Rabu (19/8/2026).

Persib Bandung keluar sebagai juara trofeo Dewata Challenge Series 2026 setelah mengalahkan Bali United (3-2) dan Sabah F (3-0). Begini kata Igor Tolic.
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TAGS   persib pelatih persib bali united vs persib pramusim igor tolic training center persib dewata challenge series persib vs sabah fc

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