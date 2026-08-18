Pelatih Igor Tolic Pastikan 7 Pemain Persib Berlabel Timnas Siap Tempur Lawan Bali

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung dipastikan siap tempur dengan skuad yang lengkap saat menghadapi Bali United di laga terakhir turnamen Dewata Challenge Series 2026.

Maung Bandung kini sudah dilengkapi tujuh penggawa yang sebelumnya membela Timnas Indonesia. Mereka di antaranya Marc Klok, Beckham Putra, Eliano Reijnders, Ragnar Oratmangoen, Sandy Walsh, Thom Haye, dan Saddil Ramdani.

Sebelumnya baru Klok, Beckham, dan Saddil yang lebih dulu tiba di Bali. Disusul Oratmangoen, Sandy Walsh, Haye, dan Eliano. Kini seluruh pemain sudah berkumpul dan akan melakoni laga penentuan.

Pelatih Persib Igor Tolic mengatakan, dia memberikan toleransi kepada pemain Timnas yang baru bergabung. Beberapa hari setelah tiba di Bali, anak asuhnya itu belum dilibatkan di laga perdana melawan Sabah FC.

Namun, kini setelah beristirahat dengan cukup, dia memastikan kondisinya sudah sepenuhnya siap.

"Mereka sedikit mengalami jet lag, tetapi semuanya siap bermain," kata Igor, Selasa (18/8/2026).

Juru taktik asal Kroasia itu mengungkapkan, Sandy Walsh diragukan tampil karena cedera yang dialalaminya saat bermain untuk timnas.

Dia tak mau mengambil risiko, sebab masih ada pertandingan sesungguhnya ketika menghadapi Manilla Digger di laga play-off AFC Champions League Two (ACL 2).