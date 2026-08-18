Atlet Angkat Besi Depok Sabet Medali Perak di Walikota Cup Max Out 2026

jabar.jpnn.com, DEPOK - Atlet angkat besi Perkumpulan Angkat Besi Seluruh Indonesia (PABSI) Kota Depok, Abdur Rohman, berhasil meraih medali perak pada Kejuaraan Walikota Cup Max Out 2026 Olympic Weightlifting Competition di Kota Bogor.

Kompetisi tersebut berlangsung di GOR Pajajaran, Kota Bogor, pada 13–16 Agustus 2026. Abdur Rohman tampil pada kategori Men 65 Kg Junior.

Dalam pertandingan tersebut, Abdur Rohman membukukan total angkatan 172 kilogram. Catatan itu mengantarkannya menempati posisi kedua dan membawa pulang medali perak.

Pelatih PABSI Kota Depok, Nur Hassanah, mengatakan pencapaian tersebut tidak terlepas dari persiapan atlet yang dilakukan secara matang sebelum mengikuti pertandingan.

Persiapan meliputi kondisi fisik, kesiapan mental, pemenuhan asupan gizi dan vitamin, hingga pemanasan yang dilakukan secara terstruktur untuk meminimalkan risiko cedera.

"Persiapan atlet sebelum perlombaan yaitu menjaga kondisi fisik, kesiapan mental yang matang, asupan gizi dan vitamin yang tepat, serta pemanasan terstruktur untuk menghindari cedera. Tentunya latihan sesuai program," ujar Nur Hassanah.

Menurut Nur Hassanah, salah satu tantangan yang harus dihadapi atlet angkat besi adalah mengendalikan tekanan mental sekaligus menjaga kondisi fisik agar terhindar dari cedera.

Selain itu, atlet dituntut mampu mempertahankan konsistensi performa selama pertandingan yang berlangsung dengan aturan waktu yang ketat.