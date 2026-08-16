Skenario Di Balik Gol Perdana Mariano Peralta ke Gawang Sabah FC

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Pemain anyar, Mariano Peralta, mencetak gol perdananya di Persib Bandung, saat menghadapi Sabah FC.

Dalam turnamen Dewata Challenge Series 2026 itu, Peralta mencetak gol dari titik putih, setelah ia dilanggar lawan di kotak terlarang.

Pelatih Persib Igor Tolic optimistis lini serang timnya musim ini akan lebih tajam. Hal itu terbukti dari serangan-serangan yang dibuat para striker nya malam tadi.

Kehadiran Peralta diharapkan bisa mempertajam lini depan Persib yang musim lalu belum maksimal.

"Ketika Anda memiliki pemain di lini depan, semakin baik, semakin cepat mereka mencetak gol, itu semakin baik untuk semua orang," kata Igor, Minggu (16/8/2026).

Juru taktik asal Kroasia itu senang karena tidak cuma Peralta saja, Luka Menalo dan Beckham Putra juga malam tadi berhasil membobol gawang klub asal Malaysia itu.

Lebih lanjut, Igor membongkar skenario di balik tendangan penalti Peralta.

Setelah pemilik nomor punggung 10 itu dilanggar, pemain sempat berdiskusi ihwal eksekutor yang akan menendang bola. Awalnya tugas akan diserahkan kepada striker Montenegro, Balsa Sekulic, tetapi akhirnya disepakati Peralta yang mengeksekusi.