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Skenario Di Balik Gol Perdana Mariano Peralta ke Gawang Sabah FC

Minggu, 16 Agustus 2026 – 17:00 WIB
Skenario Di Balik Gol Perdana Mariano Peralta ke Gawang Sabah FC - JPNN.com Jabar
Winger Persib, Mariano Peralta, saat mengeksekusi tendangan penalti ke gawang Sabah FC dalam pertandingan Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, Sabtu (15/8/2026) malam. Foto: persib.co.id

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Pemain anyar, Mariano Peralta, mencetak gol perdananya di Persib Bandung, saat menghadapi Sabah FC.

Dalam turnamen Dewata Challenge Series 2026 itu, Peralta mencetak gol dari titik putih, setelah ia dilanggar lawan di kotak terlarang.

Pelatih Persib Igor Tolic optimistis lini serang timnya musim ini akan lebih tajam. Hal itu terbukti dari serangan-serangan yang dibuat para striker nya malam tadi.

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Kehadiran Peralta diharapkan bisa mempertajam lini depan Persib yang musim lalu belum maksimal.

"Ketika Anda memiliki pemain di lini depan, semakin baik, semakin cepat mereka mencetak gol, itu semakin baik untuk semua orang," kata Igor, Minggu (16/8/2026).

Juru taktik asal Kroasia itu senang karena tidak cuma Peralta saja, Luka Menalo dan Beckham Putra juga malam tadi berhasil membobol gawang klub asal Malaysia itu.

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Lebih lanjut, Igor membongkar skenario di balik tendangan penalti Peralta.

Setelah pemilik nomor punggung 10 itu dilanggar, pemain sempat berdiskusi ihwal eksekutor yang akan menendang bola. Awalnya tugas akan diserahkan kepada striker Montenegro, Balsa Sekulic, tetapi akhirnya disepakati Peralta yang mengeksekusi.

Pelatih Persib Igor Tolic bicara soal tendangan penalti Mariano Peralta saat mengalahkan Sabah FC.
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TAGS   persib pelatih persib winger persib igor tolic mariano peralta dewata challenge series gol perdana peralta persib vs sabah fc

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