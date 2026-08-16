Bobotoh Kudu Tahu! Berikut Hal yang Tak Terlihat dari Kemenangan Persib atas Sabah FC

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung berhasil mengalahkan Sabah FC dalam turnamen Dewata Challenge Series 2026, Sabtu (15/8/2026) malam. Tiga gol bersarang di gawang Sabah yang dicetak oleh Mariano Peralta, Luka Menalo, dan Beckham Putra.

Pelatih Persib Igor Tolic mengatakan, kemenangan malam tadi adalah buah kerja keras latihan pemain yang digembleng selama agenda pemusatan latihan di Bali.

Para penggawa banyak berlari, dan menyebabkan saat bertanding tak semuanya bugar. Namun begitu, hasil positif berhasil diraih Persib dan jadi modal untuk pertandingan terakhir melawan Bali United.

"Jadi apa yang kami latih dalam beberapa hari terakhir sangat intensif. Banyak sprint, jadi Anda bisa lihat kaki kami tidak begitu segar. Namun, bahkan meski seperti ini, kami berhasil melakukan beberapa serangan balik yang bagus," kata Igor, Minggu (16/8).

"Kami juga melakukan beberapa pressing saat tendangan gawang yang sudah kami latih. Apa yang kurang dari kami, apa yang masih kurang adalah kemampuan untuk keluar dari low block, untuk menekan ke depan. Tapi hal tersebut pada hari ini sudah diperkirakan," lanjutnya.

Di luar aspek yang perlu dievaluasi, Igor mengaku puas dan senang atas kerja sama tim, khususnya lini depan yang dinilainya sudah mulai tajam.

Di laga semalam, penyerang anyar Mariano Peralta mencetak gol pertamanya di Persib. Kemudian. kerja sama apik di lini tengah pun menghasilkan gol cantik Luka Menalo dan Beckham Putra di babak kedua.

"Jadi saya senang lini depan mencetak gol. Setiap kali sangat bagus ketika Anda memiliki Luka yang mencetak gol pertama dan Beckham kembali serta mencetak gol. Jadi gol-gol luar biasa hari ini. Kami bisa saja mencetak beberapa gol lagi," ujarnya. (mcr27/jpnn)