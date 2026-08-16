BMW CUP Resmi Dibuka! Bawa Semangat Race, Passion dan Brotherhood

jabar.jpnn.com, JAKARTA - BMW CUP resmi membuka kiprahnya sebagai wadah bagi para pecinta otomotif dan olahraga balap mobil, khususnya pengguna dan penggemar BMW yang memiliki minat terhadap dunia motorsport.

Mengusung tema “Race Passion Brotherhood”, BMW CUP hadir dengan konsep klub olahraga balap mobil yang tidak hanya berorientasi pada kompetisi, tetapi juga mengedepankan sportivitas, disiplin, keselamatan, kemampuan berkendara, dan persaudaraan antarpenggemar BMW.

Opening BMW CUP yang digelar pada 13 Agustus 2026 menjadi momentum awal bagi klub tersebut untuk memperkenalkan visi sekaligus membangun hubungan yang lebih erat antara anggota dan para pegiat motorsport BMW.

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BMW CUP berencana menghadirkan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan kemampuan dan pengalaman di dunia motorsport.

Sejumlah kegiatan yang disiapkan antara lain track day, pelatihan atau coaching, latihan balap, kompetisi, touring, hingga kegiatan sosial.

Melalui berbagai kegiatan tersebut, BMW CUP ingin memberikan ruang bagi anggotanya untuk meningkatkan kemampuan mengemudi dan balap, bertukar pengalaman, sekaligus membangun hubungan yang lebih kuat di antara sesama penggemar motorsport.

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“Kami percaya bahwa kecepatan bukan hanya tentang menjadi yang terdepan, tetapi tentang kemampuan, kontrol, disiplin, dan keberanian untuk terus berkembang.”

Pernyataan tersebut menjadi salah satu landasan BMW CUP dalam membangun budaya motorsport yang dinilai positif.