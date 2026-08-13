Resmi, Persib Pinjamkan Adzikry Fadlillah ke Persijap Jepara

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pemain muda Persib, Muhammad Adzikry Fadlillah, kembali dipinjamkan ke klub Persijap Jepara untuk mengarungi musim 2026/27.

Ini menjadi kesempatan kedua bagi gelnandang kelahiran Bandung, 26 Februari 2003, tersebut kembali dipinjamkan setelah sebelumnya menjalani masa peminjaman bersama klub asal Jepara itu pada musim lalu.

Keputusan ini merupakan bagian dari komitmen Persib untuk memberikan ruang tumbuh bagi pemain muda melalui pengalaman bermain yang lebih intensif di level kompetitif.

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"Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan, mengatakan keputusan untuk kembali meminjamkan Adzikry kepada Persijap diambil setelah mempertimbangkan perkembangan pemain, kebutuhan tim, serta peluang mendapatkan menit bermain yang lebih banyak.

"Kami tentu senang melihat perkembangan dan kontribusi positif Adzikry selama menjalani masa peminjaman bersama Persijap musim lalu. Pengalaman tersebut memberikan manfaat yang baik bagi proses perkembangannya. Karena itu, ketika Persijap kembali menyampaikan ketertarikannya, kami melihat ini sebagai kesempatan yang tepat bagi Adzikry untuk melanjutkan proses tersebut," kata Adhitia, dalam keterangannya, Kamis (13/8/2026).

Menurutnya, Persib telah berdiskusi dengan tim pelatih maupun Adzikry sebelum mengambil keputusan.

Dari evaluasi tersebut, kesempatan mendapatkan menit bermain yang lebih konsisten bersama Persijap dinilai dapat memberikan pengalaman kompetitif yang penting bagi perkembangan sang pemain.

"Kami melihat bahwa saat ini Adzikry memiliki peluang untuk mendapatkan menit bermain yang lebih banyak dan peran yang lebih besar di Persijap. Bagi pemain muda, pengalaman bermain secara reguler dalam kompetisi sangat penting untuk membangun kepercayaan diri, konsistensi, kemampuan mengambil keputusan, sekaligus memahami tuntutan sepak bola profesional," tutur dia.