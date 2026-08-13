Persib Resmi Pinjamkan Henhen Herdiana ke PSM Makassar

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung kembali melepas pemainnya, Henhen Herdiana, dalam bursa transfer pemain Super League 2026/27. Henhen dilepas dengan status pinjaman ke klub PSM Makassar.

Keputusan tersebut diambil melalui pembahasan antara manajemen, tim pelatih, dan Henhen dengan mempertimbangkan kebutuhan serta perkembangan karier pemain.

Persib memandang kesempatan mendapatkan menit bermain yang lebih konsisten sebagai bagian penting dalam proses pengembangan seorang pemain, khususnya bagi Henhen yang telah menunjukkan dedikasi panjang selama memperkuat Pangeran Biru.

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Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Adhitia Putra Herawan mengatakan, keputusan peminjaman tersebut merupakan hasil komunikasi terbuka dengan Henhen dan tim pelatih.

Menurutnya, kesempatan bermain yang lebih di PSM menjadi pilihan yang baik bagi pemain kelahiran Bandung, 10 September 1995, tersebut untuk menjaga performa sekaligus mengembangkan kemampuannya.

"Kami sangat menghargai keinginan Henhen untuk mendapatkan kesempatan bermain yang lebih banyak. Setelah berdiskusi dengan tim pelatih dan Henhen, kami melihat bahwa peminjaman ke PSM menjadi pilihan yang baik bagi perkembangan kariernya. Kami tentu berharap Henhen dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya dan terus berkembang sebagai pemain," kata Adhitia, dalam keterangannya, Kamis (13/8/2026).

Peminjaman ke PSM menjadi pengalaman ketiga bagi Henhen menjalani kompetisi bersama klub lain melalui skema serupa.

Sebelumnya, pemain yang bergabung dengan Persib sejak 2016 tersebut pernah memperkuat Dewa United pada putaran pertama Liga 1 2023/2024 dan Persik Kediri pada musim 2025/2026.