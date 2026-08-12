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Penjelasan Robert Alberts Soal Sengketa dengan Persib Bandung

Rabu, 12 Agustus 2026 – 19:30 WIB
Penjelasan Robert Alberts Soal Sengketa dengan Persib Bandung - JPNN.com Jabar
Mantan pelatih Persib Bandung Robert Rene Alberts. Foto: Liga Indonesia

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Mantan pelatih Persib Bandung, Robert Rene Alberts, buka suara terkait sengketa pembayaran dengan klub yang kemudian berujung pada sanksi FIFA Registration Ban.

Robert menjelaskan, persoalan tersebut bermula dari kontraknya bersama Persib yang ditandatangani pada 2021 dan sebenarnya berlaku hingga Mei 2025.

Dia menegaskan, bahwa dirinya tidak dipecat Persib, melainkan mengundurkan diri dari posisi pelatih kepala.

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Keputusan tersebut, menurut Robert, dilakukan dalam hubungan yang tetap baik dengan manajemen klub saat ini.

"Pada 2021, saya menandatangani perjanjian dengan Persib dan kontrak saya berlangsung hingga Mei 2025. Saya tidak pernah dipecat, tetapi mengundurkan diri dari posisi pelatih kepala," kata Robert dalam video yang diunggahnya di media sosial Instagram pribadi @robertrenealberts, dikutip Rabu (12/8/2026).

Setelah terjadi pergantian manajemen di Persib, Robert mengaku kembali melakukan pembicaraan mengenai pembayaran yang masih tertunda.

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Pada Januari 2025, dia bahkan bertemu langsung dengan Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Adhitia Putra Herawan.

Pertemuan tersebut membahas penyelesaian kewajiban pembayaran yang masih menjadi tanggungan klub.

Mantan pelatih Persib Bandung, Robert Rene Alberts, buka suara terkait sengketa pembayaran dengan klub yang kemudian berujung pada sanksi FIFA Registration Ban.
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TAGS   robert alberts manajemen persib adhitia putra herawan eks pelatih persib mantan pelatih persib fifa registration ban larangan registrasi pemain sengketa persib

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