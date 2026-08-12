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JPNN.com Jabar Olahraga Resmi, FIFA Cabut Sanksi Larangan Registrasi Pemain Persib

Resmi, FIFA Cabut Sanksi Larangan Registrasi Pemain Persib

Rabu, 12 Agustus 2026 – 15:15 WIB
Resmi, FIFA Cabut Sanksi Larangan Registrasi Pemain Persib - JPNN.com Jabar
Para pemain Persib merayakan gol yang tercipta saat menghadapi Persija di partai semifinal Piala Presiden yang digelar di Stadion I Wayan Dipta, Bali, Selasa (5/8/2026). Foto: doc. Media Piala Presiden

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - FIFA resmi mencabut secara permanen FIFA Registration Ban yang sebelumnya berkaitan dengan perkara lama klub dengan mantan pelatih Robert Rene Alberts.

Kepastian tersebut disampaikan FIFA melalui surat resmi tertanggal 11 Agustus 2026 dengan Ref. No. FDD-28859.

Dalam surat tersebut, FIFA menyatakan proses perkara terhadap Persib telah ditutup setelah menerima konfirmasi bahwa Robert Rene Alberts telah menerima pembayaran yang menjadi kewajiban Persib sesuai dengan keputusan yang menjadi dasar perkara tersebut.

FIFA juga menyatakan, larangan Persib mendaftarkan pemain baru terkait perkara itu telah dicabut secara permanen. FIFA selanjutnya meminta PSSI segera mencabut larangan tersebut di tingkat nasional.

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Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Adhitia Putra Herawan mengatakan, persoalan tersebut merupakan perkara lama yang berkaitan dengan hubungan kontraktual pada 2022 dan diajukan oleh Robert Alberts.

Menurut Adhitia, setelah mengetahui adanya keputusan FIFA, manajemen Persib langsung melakukan penelaahan dan mengambil langkah penyelesaian sesuai mekanisme yang berlaku.

"Alhamdulillah, kami bersyukur proses ini telah diselesaikan dengan baik. Setelah mengetahui adanya keputusan FIFA terkait perkara lama yang berkaitan dengan periode 2022, kami langsung menentukan langkah yang diperlukan dan menyelesaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan mekanisme yang berlaku," kata Adhia dalam keterangannya, Rabu (12/8/2026).

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"FIFA kemudian secara resmi menyatakan proses perkara ini telah ditutup dan FIFA Registration Ban terkait perkara tersebut telah dicabut secara permanen," lanjutnya.

Adhia menegaskan, Persib menghormati setiap keputusan regulator dan berkomitmen menyelesaikan kewajiban klub secara bertanggung jawab.

FIFA resmi mencabut secara permanen FIFA Registration Ban yang sebelumnya berkaitan dengan perkara lama klub dengan mantan pelatih Robert Rene Alberts.
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TAGS   persib robert alberts sanksi fifa mantan pelatih persib fifa registration ban larangan registrasi pemain registration ban

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