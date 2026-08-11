Resmi Dipinjamkan, Bek Persib Hamra Hehanussa Cari Menit Bermain di Garudayaksa

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Bek Persib, Al Hamra Hehanussa, kembali menjalani musim baru bersama dengan klub lain. Kali ini, Hamra dipinjamkan ke klub promosi, Garudayaksa, untuk mendukung perkembangan karier pemain serba bisa itu.



Keputusan ini menjadi bagian dari komitmen Persib untuk memastikan setiap pemain mendapatkan ruang yang tepat untuk berkembang, memperoleh pengalaman kompetitif, sekaligus menjaga kesiapan mereka dalam menghadapi tantangan di level profesional.

Bagi Hamra, peminjaman ke Garudayaksa merupakan kesempatan kedua secara beruntun untuk mendapatkan pengalaman bermain di klub lain. Sebelumnya, pada putaran kedua musim 2025/26, pemain kelahiran Tangerang, 1 Juli 1999, tersebut juga menjalani masa peminjaman bersama Persik Kediri.

Langkah serupa kembali ditempuh dengan mempertimbangkan kebutuhan perkembangan Hamra sebagai pemain.

Persib menilai kesempatan mendapatkan menit bermain yang lebih konsisten akan menjadi bagian penting dalam prosesnya untuk terus meningkatkan kemampuan, pengalaman, dan kepercayaan diri di lapangan.

Sejak bergabung dengan Persib pada awal musim 2025/26, Hamra menunjukkan sikap profesional dan etos kerja yang baik dalam setiap sesi latihan.

Meskipun belum mendapatkan kesempatan tampil dalam pertandingan resmi bersama Persib, performanya secara konsisten mendapatkan perhatian dari tim pelatih.

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Kualitas teknis, pemahaman terhadap permainan, serta kedisiplinannya membuat Hamra tetap menjadi bagian dari persaingan di dalam skuad Pangeran Biru.

Ia beberapa kali masuk dalam daftar susunan pemain dan mendapatkan kesempatan menunjukkan kemampuannya pada Piala Presiden 2026.