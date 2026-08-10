Stadion Si Jalak Harupat Jadi Venue FIFA ASEAN Cup 2026

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Stadion Si Jalak Harupat di Soreang, Kabupaten Bandung, kembali dipercaya menjadi salah satu venue pertandiingan internasional.

Kali ini, stadion tersebut dipastikan masuk dalam daftar lokasi penyelenggaraan Premier Division atau Divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026.

Indonesia akan menjadi tuan rumah gelaran Divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026 yang dijadwalkan bergulir mulai 23 September 2026. Selain Jalak Harupat, FIFA juga menunjuk Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, yang disiapkan untuk menggelar pertandingan.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Jawa Barat Hery Antasari membenarkan penunjukan Stadion Si Jalak Harupat sebagai salah satu venue.

Menurutnya, Jawa Barat sudah mendapatkan kepastian untuk bagian dari penyelenggaraan turnamen tersebut.

"Iya, jadi kami diundang karena kami salah satu yang akan menjadi tuan rumah. Bandung nya kabupaten berarti," kata Hery saat dikonfirmasi, Senin (10/8/2026).

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Hery menyebut status Stadion Si Jalak Harupat sebagai venue sejauh ini sudah final. Terlebih, pelaksanaan turnamen sudah semakin dekat sehingga persiapan daerah harus segera dilakukan.

"So far sudah fix lah kan sudah dekat juga ya. Jadi makanya hadir juga dari Kabupaten Bandung-nya langsung kan," ujarnya.