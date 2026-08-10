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Kuota Pemain Asing Penuh, Persib Terancam Lepas Satu Legiun

Senin, 10 Agustus 2026 – 10:45 WIB
Kuota Pemain Asing Penuh, Persib Terancam Lepas Satu Legiun - JPNN.com Jabar
Striker Persib Ramon Tanque. Foto: persib.co.id

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung saat ini resmi memiliki 12 pemain asing, setelah mendatangkan pemain baru, Danijel Lonsar dari Kroasia.

Kehadiran Loncar, praktis Persib kelebihan satu legiun, yang mana sesuai regulasi untuk didaftarkan dalam ajang Super League, hanya 11 nama asing saja.

Ke-12 nama itu di antaranya, Uilliam Barros (Brasil), Luciano Guaycochea (Argentina), Patricio Matricardi (Argentina), Julio Cesar (Brasil), Ramon Tanque (Brasil), Berguinho (Brasil).

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Kemudian, Gabriel Mutombo (Prancis), Luka Menalo (Kroasia), Gakuto Notsuda (Jepang), Balsa Sekulic (Montenegro), Mariano Peralta (Argentina), dan Danijel Loncar (Kroasia).

Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat, Kuswara S Taryono mengatakan, nama-nama pemain yang akan didaftarkan untuk kompetisi Super League, sepenuhnya diserahkan kepada Pelatih Igor Tolic.

Saat ini, tim hanya berupaya memperkuat amunisi skuad yang di musim depan kian menantang. 

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Perihal jumlah penggawa asing yang kelebihan, Kuswara menyerahkan kepada pelatih.

"Kalau tentang kuota, memang tetap ada regulasunya. Itu semuanya nanti diserahkan kepada pelatih," kata Kuswara di Bandung, Senin (10/8/2026).

Persib Bandung terancam melepas satu pemain asing, seusai mendatangkan Danijel Loncar di bursa transfer. Hal ini karena Persib kini memiliki 12 legiun asing.
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TAGS   persib pemain asing regulasi pemain asing bursa transfer persib legiun asing danijel loncar kuota asing

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