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JPNN.com Jabar Olahraga Persib Tambah Kekuatan di Lini Belakang, Danijel Loncar Resmi Bergabung

Persib Tambah Kekuatan di Lini Belakang, Danijel Loncar Resmi Bergabung

Sabtu, 08 Agustus 2026 – 18:55 WIB
Persib Tambah Kekuatan di Lini Belakang, Danijel Loncar Resmi Bergabung - JPNN.com Jabar
Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat Kuswara S Taryono saat mengumumkan pemain baru, Danijel Loncar, di Graha Persib, Jalan Sulanjana, Kota Bandung, Sabtu (8/8/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/jpnn.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung terus melengkapi komposisi skuad terbaiknya sebagai bagian dari persiapan menghadapi musim kompetisi 2026/2027.

Tim berjuluk Maung Bandung itu resmi mendatangkan bek tengah asal Kroasia, Danijel Loncar, dengan durasi kontrak selama dua musim.

Bek tengah berusia 29 tahun itu diharapkan mampu menambah kualitas sekaligus kedalaman skuad di sektor pertahanan.

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Kehadirannya menjadi bagian dari strategi Persib dalam membangun tim yang kompetitif dan memiliki kedalaman yang memadai untuk menghadapi padatnya jadwal kompetisi musim ini.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan mengatakan, perekrutan Loncar merupakan hasil dari kebutuhan teknis yang telah diidentifikasi oleh tim pelatih.

"Danijel Loncar merupakan pemain yang berposisi natural sebagai bek tengah. Posisi tersebut menjadi salah satu kebutuhan tim berdasarkan rekomendasi dari tim pelatih," kata Adhitia di Bandung, Sabtu (8/8/2026).

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Menurutnya, musim 2026/27 akan membawa tantangan yang lebih besar bagi Persib dengan keikutsertaan klub di Indonesia Super League, AFC Champions League Two, ASEAN Club Championship Shopee Cup, serta kompetisi domestik lainnya.

Karena itu, pembangunan skuad tidak hanya berorientasi pada kualitas 11 pemain utama, tetapi juga keseimbangan dan kesiapan seluruh tim dalam menghadapi intensitas pertandingan sepanjang musim. 

Danijel Loncar jadi amunisi baru Persib di musim 2026/27. Loncar jadi pemain Kroasia ke dua yang dimiliki Persib.
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