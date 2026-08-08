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Rencana Persib Seusai Gagal Juara Piala Presiden 2026

Sabtu, 08 Agustus 2026 – 16:16 WIB
Rencana Persib Seusai Gagal Juara Piala Presiden 2026 - JPNN.com Jabar
Skuad Persib Bandung menjalani pertandingan dalam turnamen Piala Presiden 2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali. Foto: persib.co.id

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib akan melanjutkan persiapan menghadapi musim 2026/27 dengan menggelar pemusatan latihan di Bali.

Setelah menyelesaikan kiprahnya di Piala Presiden 2026, Pangeran Biru akan kembali berkumpul pada 11 - 19 Agustus 2026.

Pelatih Persib Igor Tolic mengatakan, agenda tersebut menjadi bagian dari persiapan tim menghadapi empat agenda penting musim depan, yakni Super League, Shopee Cup, AFC Champions League Two (ACL 2), dan Piala Indonesia.

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Dalam pemusatan latihan di Bali, Persib juga dijadwalkan mengikuti turnamen persahabatan bertajuk Dewata Challenge Series. Dua pertandingan akan dimainkan di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, menghadapi Sabah FC dari Malaysia dan tuan rumah Bali United.

Maung Bandung dijadwalkan menghadapi Sabah FC pada 15 Agustus 2026, sebelum berhadapan dengan Bali United pada 18 Agustus 2026. Rangkaian pertandingan trofeo itu akan menjadi bagian penting untuk mengukur perkembangan tim setelah menjalani latihan intensif.

"Jadi, pertandingan persahabatan di Bali untuk meningkatkan perihal komunikasi di antara para pemain kami," kata Igor, Sabtu (8/8/2026).

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Menurutnya, dua lawan yang akan dihadapi Persib memiliki karakter dan kualitas yang tepat untuk menguji perkembangan tim. Kedua pertandingan akan dimainkan setelah skuad Pangeran Biru menjalani latihan intensif selama beberapa hari di Bali.

"Pertandingan menghadapi lawan-lawan yang kompetitif akan menghadirkan banyak situasi yang menuntut para pemain bersama-sama untuk bisa menemukan solusinya," terangnya.

Seusai gagal jadi juara Piala Presiden, Persib melanjutkan persiapan pramusim dengan menggelar TC hingga trofeo Dewata Challenge Series di Pulau Bali.
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TAGS   persib bali united pelatih persib agenda pemusatan latihan persib sabah fc pemusatan latihan tc persib pramusim igor tolic dewata challenge series

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