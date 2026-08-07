Gagal Jadi Juara Piala Presiden, Igor Tolic Tetap Puji Daya Juang Pemain Persib

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pelatih Persib, Igor Tolic memberikan apresiasi tinggi terhadap daya juang para pemainnya setelah mengakhiri perjalanan di Piala Presiden 2026 sebagai runner-up.

Meski gagal membawa pulang trofi usai kalah 5-6 dari Persebaya Surabaya melalui adu penalti pada laga final di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali pada Kamis (6/8/2026).

Igor menilai, anak asuhnya telah menunjukkan karakter dan mentalitas yang patut dibanggakan.

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Juru taktik asal Kroasia itu lebih dulu menyampaikan ucapan selamat kepada Persebaya yang dinilainya tampil konsisten sepanjang turnamen.

"Selamat untuk Persebaya. Mereka tampil sangat baik sepanjang turnamen dan layak menjadi pemenang," kata Igor.

Bagi Igor, hasil akhir bukan satu-satunya ukuran keberhasilan Persib di turnamen pramusim ini.

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Ia menilai timnya telah mencapai banyak hal positif, mulai dari kesempatan kepada para pemain muda hingga mampu melaju ke partai puncak meski tidak tampil dengan kekuatan penuh.

"Kami menembus partai puncak dengan kondisi tim yang tidak utuh. Kami mengorbitkan banyak pemain muda, dan pada akhirnya harus kalah lewat adu penalti," ujarnya.