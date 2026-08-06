Berikut Jadwal Final Piala Presiden Persib vs Persebaya di Stadion Wayan Dipta Bali

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Panitia penyelenggara Piala Presiden 2026 telah menentukan jadwal kick-off laga final antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya.

Partai puncak turnamen pramusim ini akan dilangsungkan pada Kamis (6/8/2026) pukul 20.00 WIB.

Persib lolos ke final setelah mengalahkan Persija Jakarta di semifinal dengan skor 2-1. Sedangkan Persebaya, menumbangkan Arema FC dalam Derby Jawa Timur dengan keunggulan 1-0.

"Hasil semifinal kemarin adalah Persib Bandung melawan Persija dimenangkan oleh Persib 2-1, Persebaya memenangkan pertandingan dengan skor 1-0," kata Wakil Ketua 6 Bidang Administrasi Turnamen Piala Presiden, Risha Adi Wijaya saat konferensi pers daring, Rabu (5/8).

"Jadwal pertandingan Piala Presiden untuk babak final akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 6 Agustus," sambung dia.

Risha menjelaskan, panitia telah menentukan jadwal pertandingan baik partai final maupun perebutan tempat ketiga yang mempertemukan Persija dan Arema.

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Untuk perebutan tempat ketiga, pertandingan digelar pukul 15.30 WIB.

"Di mana perebutan tempat ketiga yang bertanding adalah Persija Jakarta dan Arema FC, kick-off jam 16.30 WITA, artinya jam 15.30 Waktu Indonesia Barat," jelasnya.