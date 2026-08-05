Persib Dapat Sponsor Baru, Semen Kujang Resmi Jadi Mitra Strategis Maung Bandung

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Logo Semen Kujang dipastikan bakal menghiasi jersey Persib mulai musim ini.

Kepastian itu menyusul kerja sama strategis yang dijalin PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) dengan klub kebanggaan Jawa Barat tersebut untuk durasi tiga musim.

Kolaborasi itu diumumkan berbarengan dengan momentum kembalinya Semen Kujang ke pasar Jawa Barat.

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Penggabungan dua nama besar tersebut bukan sekadar hubungan sponsor dan klub sepak bola, melainkan upaya memperkuat identitas lokal yang selama puluhan tahun tumbuh bersama masyarakat Jawa Barat.

Direktur Utama SIG Indrieffouny Indra mengatakan, Semen Kujang memiliki nilai historis yang kuat karena menjadi merek semen pertama yang diproduksi di Jawa Barat.

Oleh sebab itu, perusahaan memutuskan menghadirkan kembali merek tersebut dengan berbagai pembaruan.

"Peluncuran kembali Semen Kujang menjadi bagian dari transformasi SIG untuk menghadirkan solusi bahan bangunan yang inovatif, berkualitas, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat daya saing industri nasional," ujar Indra saat ditemui di Kota Bandung, Rabu (5/8/2026).

Merek yang pertama kali diproduksi pada 1975 itu kini dibekali teknologi Active Micro Particle.