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Bukan Juara, Igor Tolic Berharap Pemain Tetap Sehat Seusai Piala Presiden 2026

Selasa, 04 Agustus 2026 – 21:07 WIB
Bukan Juara, Igor Tolic Berharap Pemain Tetap Sehat Seusai Piala Presiden 2026 - JPNN.com Jabar
Pelatih Persib Igor Tolic. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung mengalahkan Persija Jakarta dengan skor 2-1 dalam laga semifinal Piala Presiden 2026 di Stadion I Wayan Dipta, Bali, Selasa (4/8/2026).

Dua gol Persib dicetak Uilliam Barros menit ke-23 dan tendangan penalti Balsa Sekulic menit 27. 

Gol-gol tersebut berhasil membawa Persib masuk ke babak final, seperti yang terjadi di tahun 2015.

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Pelatih Persib Igor Tolic mengatakan, para pemain berhasil bermain dengan baik, meski kondisi anak asuhnya didera kelelahan hebat. 

Babak pertama, anak asuhnya mampu membendung serangan Macan Kemayoran yang turun dengan skuad terbaiknya.

Uilliam Barros dan Balsa Sekulic berhasil menggoyang jaring gawang Persija yang dijaga Aqil Savik. 

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"Mengenai pertandingan, pada babak pertama Persib bermain sangat baik, di babak kedua semua pemain mulai kelelahan. Persija bermain habis-habisan," kata Igor dalam konferensi pers pascapertandingan. 

Igor mengungkapkan, kondisi pemain tidak fit. Mereka mengalami kelelahan karena jeda laga yang singkat, sejak pertandingan terakhir melawan DPMM FC.

Seusai lolos ke babak final Piala Presiden, pelatih Persib Igor Tolic punya harapan soal pemain.
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