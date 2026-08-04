Piala Presiden 2026, Persib Kehilangan 9 Pemain Menjelang Lawan Persija

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Duel el Clasico langsung tersaji dalam partai semifinal Piala Presiden 2026. Persib Bandung menantang Persija Jakarta untuk memperebutkan satu tiket ke laga final.

Pertandingan ini menarik untuk disaksikan. Sebab laga sarat gengsi akan terjadi yang mana biasanya berlangsung dengan tensi tinggi.

Persib adalah juara Grup A, sedangkan Persija runner-up Grup B. Kedua tim diprediksi akan tampil ngotot demi gengsi fanatisme suporter yang sudah terjadi sejak lama.

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Selain itu, kedua tim juga sama-sama sedang mempersiapkan tim untuk kompetisi Super League yang akan dimulai pada September mendatang. Persib dan Persija di musim ini hadir dengan formasi baru.

Maung Bandung dengan pelatih anyar, Igor Tolic, sosok yang diharapkan bisa jadi suksesor Bojan Hodak, setelah memberikan tiga gelar juara berturut-turut.

Sedangkan tim Macan Kemayoran juga memboyong Shin Tae-yong, mantan pelatih Timnas Indonesia, dengan segudang prestasi menterengnya.

Bos Persib, Umuh Muchtar, melihat laga Persib vs Persija terlalu dini untuk dimulai. Pertandingan big match seperti ini seharusnya digelar di pertengahan musim dengan persiapan tim yang lebih matang.

"Kalau menurut saya tidak ketemu Persija dulu, tapi saya sudah memprediksi dengan Persija. Tapi harapan saya mah jangan lawan Persija dulu, biar ada waktu gitu," kata Umuh di Bandung, Selasa (4/8/2026).