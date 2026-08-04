Timnas Indonesia Kalah Telak dari Vietnam, Herdman Janji Bangkit Lawan Singapura

jabar.jpnn.com, BOGOR - Pelatih tim nasional Indonesia John Herdman mengakui Vietnam tampil lebih unggul secara taktik saat mengalahkan skuad Garuda dengan skor 3-0 pada pertandingan Grup A Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (3/8/2026).

Herdman menilai performa Timnas Indonesia belum cukup baik dalam pertandingan tersebut.

Menurut dia, Vietnam mampu menjalankan strategi permainan dengan lebih efektif sehingga layak meraih tiga poin.

“Saya rasa kita harus mengakui performa kami tidak cukup bagus. Secara taktik, mereka lebih baik,” kata Herdman dalam konferensi pers setelah pertandingan.

Kekalahan dari Vietnam menjadi kekalahan pertama Indonesia pada fase grup.

Sebelumnya, skuad Garuda meraih dua kemenangan beruntun, masing-masing atas Kamboja dengan skor 5-1 dan Timor Leste dengan skor 3-0.

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Herdman mengatakan hasil pertandingan melawan Vietnam menjadi pelajaran penting bagi timnya.

Dia meminta para pemain segera mengalihkan fokus untuk menghadapi Singapura pada pertandingan terakhir fase grup yang dijadwalkan berlangsung pada 7 Agustus 2026.