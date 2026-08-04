Hasil Indonesia vs Vietnam: Garuda Kalah 0-3, Peluang ke Semifinal Ditentukan Laga Terakhir
jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Vietnam setelah kalah 0-3 pada laga lanjutan Grup A Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Senin (3/8/2026) malam.
Tiga gol kemenangan Vietnam dicetak oleh Nguyen Van Vi pada menit ke-6, Nguyen Hai Long pada menit ke-15, dan Nguyen Xuan Son pada menit ke-71.
Kekalahan tersebut membuat Timnas Indonesia turun ke peringkat ketiga klasemen sementara Grup A dengan koleksi enam poin dari tiga pertandingan.
Sementara Vietnam naik ke puncak klasemen dengan tujuh poin, unggul selisih gol atas Singapura yang berada di posisi kedua.
Vietnam tampil efektif sejak awal pertandingan. Tim tamu langsung membuka keunggulan pada menit ke-6 melalui Nguyen Van Vi.
Gol tersebut bermula dari umpan terobosan Nguyen Hoang Duc yang berhasil dimanfaatkan Van Vi setelah lolos dari jebakan offside.
Van Vi kemudian melepaskan tembakan mendatar yang gagal diantisipasi penjaga gawang Indonesia, Nadeo Argawinata.
Indonesia berupaya merespons pada menit ke-12. Mitchell Baker memperoleh peluang setelah menerima umpan terobosan dari Ivar Jenner.
Timnas Indonesia kalah 0-3 dari Vietnam di Stadion Pakansari. Hasil ini membuat Garuda turun ke peringkat ketiga dan wajib menang atas Singapura
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