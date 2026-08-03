Vietnam Siap Hadapi Tekanan Suporter Indonesia di Stadion Pakansari Bogor

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Tim nasional Vietnam menyatakan siap menghadapi tekanan dari suporter Indonesia saat kedua tim bertemu dalam laga Grup A Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (3/8/2026).

Kiper timnas Vietnam, Patrik Le Giang, mengatakan Indonesia merupakan lawan yang kuat, terutama karena akan bermain di hadapan pendukung sendiri.

Meski demikian, skuad berjuluk The Golden Star Warriors itu mengaku telah mempersiapkan diri untuk menghadapi atmosfer pertandingan di Stadion Pakansari.

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“Kami fokus pada diri dan kekuatan kami sendiri,” kata Patrik dalam konferensi pers pralaga di Stadion Pakansari, Minggu (2/8/2026).

Penjaga gawang berusia 33 tahun tersebut mengatakan seluruh pemain telah menjalani persiapan secara matang di bawah arahan pelatih Kim Sang-sik.

Menurut dia, persiapan tersebut membuat Vietnam siap memberikan penampilan terbaik dalam pertandingan melawan Indonesia.

“Pelatih dan staf pelatih telah mempersiapkan kami dengan sangat baik dan kami siap bertarung besok,” ujarnya.

Patrik menilai setiap pertandingan bersama tim nasional memiliki arti penting karena para pemain membawa nama negara.