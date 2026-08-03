Respons Gelandang Persib Dedi Kusnandar Soal Laga Melawan Persija di Semifinal Piala Presiden 2026

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Duel el Clasico Indonesia akan tersaji dalam semifinal Piala Presiden 2026. Juara grup A Persib Bandung menantang Persija Jakarta, runner-up Grup B, pada laga krusial yang berlangsung di Stadion I Wayan Dipta, Bali, Selasa (4/8/2026).

Gelandang Persib, Dedi Kusnandar mengatakan, timnya siap menghadapi siapapun lawan di laga semifinal nanti, termasuk Persija Jakarta.

Laga sarat gengsi itu biasanya menyajikan permainan dengan tensi tinggi. Gengsi antarkedua tim yang sudah terjadi sejak lama, membuat para pemain termotivasi untuk bisa memenangkan pertandingan.

"Ya, kita tahu lawannya siapa. Pasti semua (tahu) harus gimana dan harus seperti apanya, harus gimana. Tapi ya pelatih bilang ini pre-season, kita pasti target pengin juara, tapi kita mementingkan persiapan tim," kata Dedi di Bandung, Senin (3/8/2026).

Menurutnya, sebagai pemain dia tidak bisa memilih lawan yang akan dihadapi. Pun dengan venue pertandingan yang akhirnya diputuskan digelar di Bali.

Dedi tetap berharap, di mana pun timnya bermain mereka bisa tampil dengan maksimal.

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"Plan pertama kita pasti Bandung, tapi itu kita balik lagi. Di manapun harus siap. Jadi, kita ngikutin instruksi dari atas," tuturnya.

Di sisi lain, Dedi juga menyinggung soal gelar juara Piala Presiden yang diharapkan bisa diraih Persib musim ini.